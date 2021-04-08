55% жителей Мурманской области в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее»

Русская народная пословица гласит: «Болен – лечись, а здоров – берегись». Здоровье – главная ценность в жизни человека. О смысле этих слов мы зачастую задумываемся, когда уже появились проблемы. Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, нанесла большой удар по общественному здоровью и внесла коррективы в проведение Всемирного дня здоровья в нашей стране, придавая ему особую значимость.

Праздник здоровья отмечается 7 апреля во всём мире уже более полувека, в этом году его девиз – «Общественному здоровью – всеобщая защита!». Девиз определяет новые задачи в отношении сохранения и укрепления здоровья. Каждый человек должен приложить максимум усилий к принятию мер по сохранению своего здоровья в условиях пандемии.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, в 2020 году в России было проведено Выборочное наблюдение состояния здоровья населения для оценки исполнения национального проекта «Демография», федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья». Согласно его итогам, половина россиян в возрасте от 15 лет и старше оценили своё здоровье как «очень хорошее» и «хорошее», а в Мурманской области так ответили 55 процентов опрошенных. Самый большой удельный вес высоко оценивших своё здоровье участников статистического наблюдения проживали в Республике Ингушетия – 81 процент, самый низкий – в Кировской области – чуть менее 35 процентов.

Доля населения с высоким уровнем приверженности к здоровому образу жизни в России составила 5 процентов среди мужчин и 8 процентов среди женщин, в Мурманской области – соответственно 6 и 13 процентов. Самые высокие показатели – в Республике Ингушетия – по 37 процентов, а самые низкие в Магаданской области – менее одного процента как среди мужчин, так и среди женщин.

Диспансеризация населения помогает выявлять на ранней стадии основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и тем самым способствует увеличению продолжительности жизни. Среди опрошенных россиян прошли диспансеризацию (за два последних года, предшествующих выборочному наблюдению) 47 процентов мужчин и 56 процентов женщин. В Мурманской области на профилактическом медосмотре в этот период побывали 56 процентов мужчин и 61 процент женщин, участвовавших в статистическом обследовании. Наиболее высокие показатели – в Республике Мордовия – соответственно 73 процента мужского и 87 процентов женского населения среди опрошенных, наиболее низкие – в Чеченской Республике – 27 и 35 процентов.

В дальнейшем получить наиболее актуальную информацию позволит выборочное наблюдение состояния здоровья населения, которое пройдёт в 2021 году.