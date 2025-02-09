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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.25 18:00

55% жителей СЗФО матерятся на работе, каждый десятый делает это регулярно

Опрос показал, что жители СЗФО довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами – об этом заявили сразу 55% опрошенных hh.ru. Из них 23% добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 22% иногда употребляют мат независимо от обстоятельств, а ещё 10% регулярно матерятся на работе.

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди представителей разных профессий и выяснили, принято ли у них на работе использовать нецензурные выражения.

Опрос показал, что жители СЗФО довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами – об этом заявили сразу 55% опрошенных hh.ru. Из них 23% добавляют ненормативную лексику в свою речь только в моменты эмоционального накала, 22% иногда употребляют мат независимо от обстоятельств, а ещё 10% регулярно матерятся на работе.

При этом в разрезе профессий самая высокая доля респондентов, которые никогда не матерятся на работе, зафиксирована среди финансистов, бухгалтеров и медиков (по 58%). А вот не забывают вставить острое словцо в свою речь на работе при общении с коллегами чаще всего рабочий персонал, юристы (по 11%), маркетологи и айтишники (по 10%).

Несмотря на распространенность ненормативной лексики в общении с коллегами, 63% жителей регионов СЗФО считают, что все-таки использовать такие выражения в рабочем коллективе неприемлемо. 17% полагают, что это нормально и допустимо. Отметим, что чаще всего нормой нецензурные слова называли респонденты в возрасте 18-24 лет (25%) и 25-34 лет (21%), реже всего – в возрасте 55 лет и старше (всего 4%). Кроме того, мужчины в два раза чаще женщин позитивно относятся к мату на работе – 22% против 10% (наглядно на диаграмме).

35% жителей СЗФО рассказали, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. Ещё 59% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии. А в 6% местных компаний – это нормальная практика. Наиболее часто такой ответ давали представители профессиональных сфер «Закупки» (19%), «Производство» (16%) и «Рабочий персонал» (14%). При этом санкции за мат на работе в СЗФО встречаются не редко: так, в 7% случаев респонденты заявили, что их могут оштрафовать, в 10% - можно получить официальное замечание, в 14% - устное взыскание. В остальных случаях никаких наказаний не предусмотрено.

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