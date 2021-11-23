550 килограммов продуктов собрано в ходе благотворительной акции «Корзина доброты» в Мурманске

«Корзина доброты» – социальный проект по сбору продуктов Фонда продовольствия «Русь» и компании «X5 Group», которая проводится в городах России с 2017 года. В этом году к марафону присоединился Мурманск. Сбор продуктовой помощи проходил с 18 по 20 ноября на площадках пяти магазинов торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток».

Главная движущая сила программы – волонтеры, которые принимали продуктовые пожертвования от посетителей магазинов. В марафоне в Мурманске приняли участие 40 волонтёров, в том числе студенты Мурманского кооперативного техникума, студенты Мурманского индустриального колледжа и школы №5. Координацию работы добровольцев осуществлял Единый волонтерский центр региона. За три дня в «Корзины доброты» в магазинах северяне положили 550 килограммов продуктов длительного хранения, в том числе крупы, консервы, чай и кофе, кондитерские изделия.

Собранные в ходе марафона продукты переданы в пользу подопечных мурманского благотворительного фонда «Добрый Мир». Помощь получат более 90 нуждающихся семей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующий этап марафона «Корзина доброты» в Мурманске пройдёт со 2 по 4 декабря.