Результаты первого дня ЕГЭ-2025 в Мурманской области: 12 выпускников сдали экзамены на 100 балловУчёным до всего есть дело: изобрели генетический тест для оперативной диагностики опухоли мозга, узнали, чем пахнут древнеегипетские мумифицированные тела
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.25 12:00

56% мурманских работников уверены в своей высокой производительности на работе, за год их число выросло на 11%

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, насколько местные жители продуктивны на работе и какие инструменты используют для повышения своей эффективности. 

Больше половины опрошенных работников Мурманской области (56%) уверены, что у них высокая производительность труда. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто считает себя высокоэффективным на работе, выросла на 11%. Ещё треть респондентов (29%) считают, что у них средняя эффективность на работе. В низкой производительности никто не признался, и всего 4% не смогли ответить на вопрос.

Ещё 10% местных респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им замерять свою рабочую эффективность. Интересно, что больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет – сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель замеряли их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

«В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов).

Аналитики hh.ru выявили эту закономерность ещё несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении том, насколько высок их уровень эффективности на работе. Например, в аналогичном опросе 2024 о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих.

Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит более измеримо, понятно и прозрачно», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными hh.ru в ходе опроса. Так, свыше трети опрошенных в Мурманской области (38%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще 32% ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Каждый пятый или 21% стараются расставлять задачи по приоритетности. 18% используют метод «лягушки» (начинают день с самой сложной или неприятной задачи). Лишь 7% работников используют программы по тайм-менеджменту и только 3% прибегают к помощи программ управления проектами (Jira, ClickUp и др.).

Более того, лишь у 10% опрошенных на работе есть автоматизированная система распределения задач. А вот 2\3 респондентов признались, что выбирают и решают задачи по мере срочности и загруженности (64%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №3 Кольской АЭС переведён в резерв-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выразили недовольство работой своей управляющей компании и узнали, как жильцы дома могут её сменить-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)20% - российские работодатели получили право урезать выплаты сотрудникам в случае дисциплинарного взыскания
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»