56% мурманских работников уверены в своей высокой производительности на работе, за год их число выросло на 11%

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, насколько местные жители продуктивны на работе и какие инструменты используют для повышения своей эффективности.

Больше половины опрошенных работников Мурманской области (56%) уверены, что у них высокая производительность труда. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто считает себя высокоэффективным на работе, выросла на 11%. Ещё треть респондентов (29%) считают, что у них средняя эффективность на работе. В низкой производительности никто не признался, и всего 4% не смогли ответить на вопрос.

Ещё 10% местных респондентов заявили, что не интересовались данной темой, но хотели бы, чтобы их компания помогла им замерять свою рабочую эффективность. Интересно, что больше всего в этом заинтересованы молодые работники до 24 лет – сразу 13% опрошенных в этом возрасте хотели бы, чтобы работодатель замеряли их эффективность. Эта же категория реже других указывала на то, что они высокопроизводительны на работе.

«В разрезе профессиональных сфер: чаще других заявляли, что считают себя высокоэффективными на работе представители среднего и высшего менеджмента (сразу 85% положительных ответов). А вот реже всего на свою высокую производительность указывали представители рабочих профессий (лишь 53% положительных ответов).

Аналитики hh.ru выявили эту закономерность ещё несколько лет назад. И с течением времени топ-менеджмент лишь укреплялся в мнении том, насколько высок их уровень эффективности на работе. Например, в аналогичном опросе 2024 о высокой производительности своего труда заявили 70% топ-менеджеров и лишь 49% среди рабочих.

Вполне вероятно, что подобная разница в оценке собственного вклада и уровня эффективности связана с возможностью «оцифровать» свой вклад и отследить через специальные приложения или программы исполнение тех или иных задач. Многое в сфере производства, строительства, транспорта, ретейла завязано на аналоговые продукты, когда нужно что-то сделать руками. В то время как в ИТ-сфере, маркетинге и среди топ-менеджеров почти все уже переведено в «цифру», а значит более измеримо, понятно и прозрачно», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

Это наблюдение подтверждается и другими данными, полученными hh.ru в ходе опроса. Так, свыше трети опрошенных в Мурманской области (38%) используют аналоговые инструменты для повышения своей эффективности на работе (записывают задачи на бумаге, на стикерах). Еще 32% ведут общение с коллегами в рабочих чатах на специальных платформах. Каждый пятый или 21% стараются расставлять задачи по приоритетности. 18% используют метод «лягушки» (начинают день с самой сложной или неприятной задачи). Лишь 7% работников используют программы по тайм-менеджменту и только 3% прибегают к помощи программ управления проектами (Jira, ClickUp и др.).

Более того, лишь у 10% опрошенных на работе есть автоматизированная система распределения задач. А вот 2\3 респондентов признались, что выбирают и решают задачи по мере срочности и загруженности (64%).