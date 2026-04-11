56% россиян — за то, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днём

Каждый второй россиянин хотел бы, чтобы 12 апреля был государственным праздником и выходным днём. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса в честь 65-летия полёта Юрия Гагарина, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиян (56%) считает, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днём. Противников заметно меньше — 24%. Каждый пятый затруднился с ответом.

Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин (58% против 53% соответственно). Молодёжь — чаще тех, кто старше: среди респондентов до 35 лет — 64%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 43%.

6 из 10 россиян со средним профессиональным образованием также одобряют идею сделать 12 апреля праздничным днём, а среди обладателей высшего образования сторонников 53%.

Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости: «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов»; «Это наша гордость». Противники же считают, что лишний выходной обернётся прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».

Время проведения опроса: 1—6 апреля 2026 года.