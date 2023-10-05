56% соискателей из регионов СЗФО находятся в позитивном карьерном настроении и уверены в успешном трудоустройстве в ближайшее время

Жители СЗФО повторяют общероссийский тренд и демонстрируют рост оптимистичных взглядов относительно работы. Более того, опрос hh.ru показывает, что 56% опрошенных в СЗФО уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой осенью и зимой. Не могут разделить такую уверенность 36% местных соискателей.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, что настроения соискателей на местном рынке труда по итогам III квартала 2023 года вышли на позитивный уровень и стали лучше, чем во II квартале 2023. Но при этом соискательская активность стала ниже 30% по сравнению с прошлым годом, а также на 66% по сравнению с 2021.

В разрезе страны больше всего в успешное трудоустройство по итогам квартала склонны верить соискатели из Урала и Сибири, а также Приволжского ФО. С другой стороны, наименее оптимистично настроены жители Центрального ФО, Москвы и области, а также Дальнего Востока – здесь у соискателей скорее негативные настроения относительно работы и карьеры.

Жители СЗФО повторяют общероссийский тренд и демонстрируют рост оптимистичных взглядов относительно работы. Более того, опрос hh.ru показывает, что 56% опрошенных в СЗФО уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно этой осенью и зимой. Не могут разделить такую уверенность 36% местных соискателей. Остальные затруднились ответить (наглядно на диаграмме 1 и графике 1).

В разрезе профсфер: сотрудники сферы продаж и обслуживания клиентов чувствуют себя наиболее уверенно и оптимистично. На втором месте по уровню хорошего карьерного настроения находятся работники сферы строительства и недвижимости, на третьем – автобизнес.

С другой стороны, наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сферы масс-медиа, ИТ и топ-менеджмент (наглядно на диаграмме 2).

Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своём положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы, что подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством «Риалвеб» по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в первом полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108% (наглядно на графике 2).