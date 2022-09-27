57 единиц оборудования в 2022 году приобретается в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального и областного бюджетов в 2022 году приобретается 57 единиц медицинского оборудования на общую сумму 54 млн рублей: 6 УЗИ аппаратов, 19 единиц стерилизационного оборудования, 13 единиц хирургического оборудования, 19 единиц прочего (офтальмологического, гинекологического, реанимационного и реабилитационного) оборудования. Об этом вчера сообщил в рамках оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В настоящее время уже поставлено и введено в эксплуатацию 55 единиц оборудования, что составляет 97% выполнения плана, на котором оказывается медицинская помощь пациентам.

Поставка оборудования позволила сократить «листы ожидания» по ряду исследований. В частности, приобретение УЗИ для Мурманской городской поликлиники №2 позволило увеличить доступность исследований брюшной полости и мягких тканей, а также их качество.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, ряд исследований приближен к месту жительства пациентов. Например, благодаря приобретению УЗИ-аппаратов для Североморска и Кандалакши появилась возможность внутриутробно выявлять пороки развития плода, диагностировать заболевания женской половой системы, проводить ультразвуковой скрининг во 2 и 3-м триместре беременным женщинам, а также проводить цервикометрия и доплерометрию беременным женщинам по месту жительства. Ранее пациенты направлялись в Мурманск.

Улучшено качество оказания медицинской помощи. В частности, в городскую поликлинику Мончегорска поступил новый автоматический шприц – инжектор, который позволит улучшить качество проводимых инфузий химиотерапии больным со злокачественными новообразованиями.