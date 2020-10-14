57 млн рублей будут направлены на обустройство наиболее опасных участков автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС

«Мурманскавтодор» заключил контракт с ООО «ДОР ИНЖИНИРИНГ» на выполнение работ по обустройству наиболее опасных участков автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС дорожными ограждениями.

До 14 декабря 2020 года строители демонтируют поврежденное барьерное ограждение и перевезут лом на свалку промышленных отходов. Исполнитель должен установить новое оцинкованное металлическое барьерное ограждение.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, в ходе торгов цена контракта была снижена на 41,1% – до 57 млн рублей. Экономия составила почти 40 млн рублей.

Контракт заключён в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы».