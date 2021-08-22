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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 10:00

57 тысяч голосов отдано за присвоение Мончегорску звания «Город трудовой доблести»

50 тысяч россиян проголосовали онлайн за присвоение Мончегорску звания «Город трудовой доблести», ещё 7 тысяч человек сделали это письменно. Такие цифры привел губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на торжественной церемонии открытия мемориальной доски в память о мончегорских медиках, спасавших раненых в годы Великой Отечественной войны.

«В тяжелейших условиях комбинат «Североникель» сначала эвакуировали, потом возвращали обратно. Тысячи людей работали — шили шинели, обеспечивали фронт самым необходимым. И пять госпиталей работали на территории Мончегорска и спасли гигантское количество жизней. Без этого тыла никогда бы не было Победы. Я надеюсь, что благодаря вашей поддержке мы добьёмся того, чтобы в этом году Мончегорск получил статус Города трудовой доблести», — подчеркнул губернатор, обращаясь к горожанам.

Мемориальная доска открыта на стене корпуса Мончегорской ЦРБ, в котором в годы войны располагался госпиталь 1446. В торжестве приняли участие как мончегорцы, так и гости города. Так, зампредседателя горсовета Североморска Татьяна Сахарова приехала сюда поддержать инициативу по присвоению городу металлургов почётного звания.

«Мы должны помнить о том, какой ценой достался нам этот мир. Люди, находившиеся в тылу, внесли огромнейший вклад в то, чтобы этот мир у нас был. Как житель Мурманской области, как неравнодушный гражданин я приехала сюда и уверена, что славный город Мончегорск достоин звания Города трудовой доблести», — отметила гостья из флотской столицы.

Главврач Мончегорской ЦРБ Сергей Лялюшкин особо отметил символичный факт — в корпусе бывшего госпиталя ныне размещено «ковидное» отделение.

«В течение полутора лет у нас там находится самая тяжёлая категория пациентов. И в годы войны самые тяжёлые пациенты находились в этом здании. Я считаю, что инициатива по присвоению Мончегорску звания Города трудовой доблести говорит о многом», — сказал руководитель больницы.

Заместитель генерального директора Кольской горно-металлургической компании Максим Иванов указал на то, что 57 тысяч проголосовавших — больше, чем население Мончегорска.

«Уверен, что голосов будет ещё больше. Мончегорск играл огромную роль в снабжении фронта, в лечении бойцов, и в этом участвовали все жители города, в том числе женщины и дети. Трудовой подвиг мончегорцев заслуживает почётного звания», — подчеркнул замдиректора КГМК.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ярким элементом торжества стало воспроизведение сцены из жизни госпиталя, разыгранной энтузиастами-реконструкторами. Любители военной истории показали присутствующим, как выглядела нелёгкая работа полевых медиков в годы войны.

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