573 рубля на салат «Оливье» - Мурманскстат подсчитывает стоимость новогоднего меню

Мурманскстат рассчитал стоимость традиционного новогоднего блюда – салата «Оливье». Домохозяйкам нашего региона для его приготовления на четырёх человек придётся затратить 573 рубля, что почти на 59 рублей больше, чем в прошлом году.

Удорожание салата произошло из-за роста цен на некоторые ингредиенты. В Мурманской области, например, в сравнении с 2020 годом, варёная колбаса выросла в цене за килограмм на 64 рубля, майонез – на 46, картофель – на 23, яйца куриные – почти на 20 рублей.

Завтра специалисты Мурманскстата, предложат нам ценовой рецепт другого угощения – салата «Сельдь под шубой».