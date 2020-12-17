5,8 млн рублей из резервного фонда Мурманской области направят на поддержку бизнеса

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о выделении 5,8 млн рублей Фонду развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области. Предприниматели смогут получить финансовую помощь на возобновление деятельности кинотеатров и кинозалов.

Контролировать исполнение постановления будет заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

«Предусматривается финансовая поддержка в виде единовременной выплаты на возобновление деятельности. Максимальный размер – 1 млн рублей. И эта сумма будет зависеть от таких критериев, как площадь помещения и штатная численность предприятия на момент подачи заявки», – отметил вице-губернатор.

По словам Дмитрия Филиппова, ранее из резервного фонда были выделены средства в размере 27,6 млн рублей на компенсацию арендных и коммунальных платежей (тепло и электроэнергия) в размере 100% для ряда предприятий (кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах, и др.) после предоставления подтверждающих документов, что эти расходы предприятие уже понесло.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одним направлением помощи бизнесу стала разработка региональным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства нового кредитного продукта: до 3 млн рублей на 3 года под 1% годовых смогут получить субъекты малого предпринимательства, осуществляющие указанные виды деятельности.