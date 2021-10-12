58% жителей СЗФО с высшим образованием работают не по специальности

Служба исследований hh.ru выяснила у работников СЗФО, получивших высшее образование, работают ли они по специальности сейчас, по каким причинам это не получается и планируют ли они дополнительное образование в будущем.

Среди работников регионов СЗФО с высшим образованием 31% работают не по специальности (это самый высокий показатель по стране). Ещё 27% трудятся по специальности смежной с той, что была в вузе. Ещё 24% работают по специальности. Выше всего доля, оставшихся в профессии среди юристов (59), медицинских работников (53%), в научной сфере (35%), а также среди бухгалтеров (34%).

Чаще других сразу уходят из профессии после обучения представители из сферы продаж (42%), среди административного персонала и банковских служащих (по 36%). При этом половина опрошенных отметили, что пытались работать по специальности, но перестали. Чаще всего респонденты объясняли это маленькой зарплатой, смутными перспективами карьерного роста и плохими условиями труда. Также респонденты указывали и индивидуальные причины отказа от работы по профессии: не хватило опыта, переезд, декретный отпуск, сокращение.

Кроме того, в ходе опроса жители СЗФО в 86% случаев заявили, что абсолютно точно будут повышать уровень своих знаний и навыков с помощью дополнительного образования (онлайн-курсы, тренинги, чтение литературы и т.п.) в будущем. 13% пока не заинтересованы в такой практике и повышать свой уровень образования не планируют.