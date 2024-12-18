59 ребят из Приморска Запорожской области стали участниками предновогодней смены в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!»

С гостями встретилась министр образования и науки Диана Кузнецова. Юноши и девушки поделились впечатлениями от пребывания на Кольском полуострове: рассказали о поездке на базу компании «Антей Север», где видели живых камчатских крабов, посещении Мурманского индустриального колледжа – некоторые попробовали свои силы в сварке металлов. А ещё гости очень радовались снегу.

Диана Кузнецова пожелала ребятам возвращения на Кольский полуостров уже в качестве абитуриентов заполярных колледжей или вуза.

В программе для гостей было также посещение краеведческого музея, ледокола «Ленин», туристического комплекса «Легенды Севера», масштабная обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску. Кульминацией поездки стала губернаторская ёлка.

Это уже второй визит детей из Приморского района в Мурманск. Традицией становится посещение нашего региона именно перед главным зимним праздником – Новым годом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/