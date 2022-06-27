59% соискателей из регионов СЗФО уверены в успешном трудоустройстве в ближайшее время. За год доля таких людей выросла на 3%

По регионам СЗФО: 59% опрошенных уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно летом или к началу осени. Не могут разделить такую уверенность 35% местных соискателей. Остальные затруднились ответить. По сравнению с показателями прошлого года число уверенных в скором трудоустройстве на Северо-Западе выросло на 3%.

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Северо-Запада и выяснила, насколько соискатели уверены в успешном трудоустройстве.

В разрезе страны меньше всего в успешное трудоустройство по итогам II квартала 2022 года склонны верить соискатели из Москвы и Московской области. Наиболее оптимистично настроены жители Дальневосточного ФО (наглядно на диаграмме 1).

По регионам СЗФО: 59% опрошенных уверены, что смогут найти работу в ближайшее время, а именно летом или к началу осени. Не могут разделить такую уверенность 35% местных соискателей. Остальные затруднились ответить. По сравнению с показателями прошлого года число уверенных в скором трудоустройстве на Северо-Западе выросло на 3%.

Сотрудники сферы красоты и спорта больше других соискателей уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих 3-х месяцев. Наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сферы страхования.

По сравнению с прошлым годом больше всего уверенность в быстром трудоустройстве выросла у представителей юридической сферы (с 50% до 56%), в ресторанно-гостиничном бизнесе (с 64% до 69%), в медицинской сфере (с 57% до 59%), а также у соискателей из сферы фитнеса и салонов красоты (с 65% до 75%). Уменьшилась уверенность в быстром трудоустройстве у представителей сферы страхования (с 60% до 55%) (наглядно на диаграмме 2).