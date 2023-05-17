59 тысяч жителей Мурманской области проголосовали за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

В Мурманской области продолжается голосование по выбору объектов благоустройства. Оно стартовало ровно месяц назад и за это время свой выбор уже успели сделать более 58 тысяч человек. Принять участие в благоустройстве своего населенного пункта можно до 31 мая на платформе.

Всего на выбор в нашем регионе предложен 61 объект и дизайн-проект в 17 муниципальных образованиях региона. Это Мурманск, Кола, Мурмаши, Оленегорск, Мончегорск, Ревда, Апатиты, Кировск, Полярные Зори, Кандалакша, Алакуртти, Ковдорский и Печенгский муниципальные округа, ЗАТО Александровск, Североморск, Видяево, Заозерск. Свой голос может отдать каждый житель, достигший возраста 14 лет.

Кроме того, проголосовать помогут и волонтёры. Они работают в социально-значимых местах, имеют брендированную форму, необходимые устройства связи со специальным приложением.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, объекты-победители получат приоритет на реализацию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru