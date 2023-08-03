Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 17:00
6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
6 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях. Начало в 13 часов.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трёхчасовая трансляция будет организована в гибридном формате: первые два часа – эфир на телеканале «Россия 24. Мурманск» и на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», и в официальном телеграм-канале, ещё час – только в интернете.
Задавать свои вопросы жители Кольского Заполярья смогут во время эфира по номеру телефона (8152) 78-00-68, а также уже сейчас под анонсом «прямой линии» в социальных сетях губернатора.
Фото: https://gov-murman.ru
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