6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях

6 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях. Начало в 13 часов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, трёхчасовая трансляция будет организована в гибридном формате: первые два часа – эфир на телеканале «Россия 24. Мурманск» и на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», и в официальном телеграм-канале, ещё час – только в интернете.

Задавать свои вопросы жители Кольского Заполярья смогут во время эфира по номеру телефона (8152) 78-00-68, а также уже сейчас под анонсом «прямой линии» в социальных сетях губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru