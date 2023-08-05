6 и 7 августа в Мурманске вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №2831 будут освобождены от транспорта, введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на участке автомобильной дороги по ул. Зелёной - от дома №35 по ул. Зелёной до дома №22 по ул. Котовского - с 15 часов 6 августа до 9 часов 7 августа 2023 года.

Также будут освобождены от транспорта, введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на участке Верхнеостинского шоссе - от просп. Героев-североморцев до пр. Серпантина, по стороне храма Спаса-на-Водах - с 0 до 13 часов 7 августа 2023 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25467&page=1