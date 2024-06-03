6 из 10 компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия

57% компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу 1000 компаний из всех округов страны.

57% HR-менеджеров рассказали, что работодатели производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой пятой организации оклады повышали от полугода до года назад (22%). 10% работодателей поднимали зарплату год-два назад. 4 из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.

В течение последних 6 месяцев зарплаты персонала чаще пересматривали малые предприятия (59%).

Среди компаний различных сфер деятельности повышение зарплаты и/или индексация за последние полгода чаще проводились в IT- и логистических компаниях (по 61%), торговых организациях (60%).

В Москве и Санкт-Петербурге работодателей, повышавших жалование персонала после января 2024 года, меньше, чем в целом по стране (52 и 51% против 57% соответственно).

Работодатели массово пересматривают зарплаты в последний год: работодателей, повышавших оклады во втором полугодии 2023-го, было 47%.

По данным «SuperJob», средние рыночные зарплатные предложения работодателей за год выросли: в IT — на 10,1%; в строительстве — на 8,4%; в HR-сфере — на 8,3%; в маркетинге, рекламе и PR — на 8,3%; в банковской отрасли — на 7,7%.

Время проведения опроса: 10—30 мая 2024 года.