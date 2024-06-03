С 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.06.24 14:00

6 из 10 компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия

57% компаний повышали или индексировали оклады менее чем полгода назад, а каждая пятая организация провела пересмотр зарплат от 6 до 12 месяцев назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу 1000 компаний из всех округов страны.

57% HR-менеджеров рассказали, что работодатели производили повышение или индексацию зарплат в течение последних 6 месяцев. В каждой пятой организации оклады повышали от полугода до года назад (22%). 10% работодателей поднимали зарплату год-два назад. 4 из 100 менеджеров признались, что в их организации пересмотр зарплат проходил более двух лет назад.

В течение последних 6 месяцев зарплаты персонала чаще пересматривали малые предприятия (59%).

Среди компаний различных сфер деятельности повышение зарплаты и/или индексация за последние полгода чаще проводились в IT- и логистических компаниях (по 61%), торговых организациях (60%).

В Москве и Санкт-Петербурге работодателей, повышавших жалование персонала после января 2024 года, меньше, чем в целом по стране (52 и 51% против 57% соответственно).

Работодатели массово пересматривают зарплаты в последний год: работодателей, повышавших оклады во втором полугодии 2023-го, было 47%.

По данным «SuperJob», средние рыночные зарплатные предложения работодателей за год выросли: в IT — на 10,1%; в строительстве — на 8,4%; в HR-сфере — на 8,3%; в маркетинге, рекламе и PR — на 8,3%; в банковской отрасли — на 7,7%.

Время проведения опроса: 10—30 мая 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)6 из 10 компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 92 копейки, доллар теряет почти 82 копейки-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика