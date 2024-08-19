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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 18:00

6 из 10 работающих лояльны к выполнению обязанностей вне должностной инструкции

6 из 10 сотрудников относятся к дополнительным поручениям руководства лояльно и не требуют оплаты за их выполнение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

4 из 10 россиян считают, что поручения руководства часто выходят за рамки их должностных обязанностей. Ещё столько же говорят, что иногда работают за рамками функционала.

25-летние наблюдения «SuperJob» за перечнем должностных обязанностей, публикуемых работодателями в вакансиях, позволяют утверждать: в эпоху тотальной цифровизации должностные инструкции требуют пересмотра чуть ли не ежегодно. Лишь немногим сегодня повезло иметь устоявшиеся описания трудовых функций. Большинству приходится работать, не обращая внимания на формальности.

На дополнительные поручения руководства 77% россиян соглашаются: 61% — безвозмездно, 16% — только за дополнительную оплату. Отказывает начальству только каждый восьмой (12%).

Лучше разбираются в вопросе, что относится к их обязанностям, а что нет, — россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей: они чаще всего работают за доплату.

Время проведения опроса: 4—13 августа 2024 года.

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