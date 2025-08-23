6 из 10 работающих родителей планируют присутствовать на школьных линейках 1 сентября

Работающие родители всё чаще берут отгулы и отпуска на 1 сентября. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и ТАСС по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных россиян, имеющих детей-школьников, и представители 500 компаний из всех округов страны.

36% работающих родителей школьников планируют взять выходной, отгул или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Причём женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям (41% против 32% соответственно).

Ещё 23% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек. За 6 лет число работающих родителей, которые хотят присутствовать на торжественных мероприятиях 1 сентября, максимально (59%).

А работодатели реже, чем в прошлом году предоставляют работникам возможность сопровождать детей в школу в первый учебный день.

Опрос HR-специалистов показал, что лишь 18% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, ещё 21% работодателей делает это неофициально (минус 4 процентных пункта за год).

Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 10% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идёт о наборах канцелярских принадлежностей.

Время проведения опроса: 4—19 августа 2025 года.

