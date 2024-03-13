6 из 10 работодателей поддерживают запрет на разглашение зарплат. В каждой четвертой компании он уже оформлен нормативным актом

Большинство рекрутеров за то, чтобы информация о размере заработка была закрытой. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Большинство менеджеров по персоналу (64%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против — 22%: «Это скрытая дискриминация».

27% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 23% сообщили, что такое нововведение планируется. 32% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.

Ранее «SuperJob» выяснил, что информацию о зарплатах относят к закрытой в 8 из 10 предприятий и организаций, но большинство россиян знает, кто сколько зарабатывает.

Время проведения опроса: 20 февраля — 5 марта 2024 года.