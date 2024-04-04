6 из 10 россиян — за ограничения для вождения самокатов и электросамокатов

В России сторонников законодательных ограничений для пользователей самокатов и электросамокатов становится всё больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», выполнившие по заказу «Russia Today» опрос, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

За год число россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, выросло с 52 до 59%.

Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин (66 и 52% соответственно). Среди россиян до 34 лет больше как сторонников, так и противников регулирования, чем среди тех, кто старше.

Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: 7 из 10 представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование.

Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.

Время проведения опроса: 25—28 марта 2024 года.