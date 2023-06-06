6 из 10 россиян — за то, чтобы ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч и не пускать за руль лиц до 18 лет

Ещё 9% россиян настаивают на более строгих мерах ответственности.

За ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет выступают 6 из 10 россиян. Чаще других эту идею поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения населенных пунктов, в которых доступны сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов.

Депутаты партии «Единая Россия» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. За предлагаемые меры высказались и 59% россиян, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступает каждый четвертый (26%), однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 17%, обозначенные меры слишком жёсткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9% считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»).

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (67% против 54% среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (64% против 56%).

Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение (27% против 13%).

Среди населения крупных городов самый высокий уровень поддержки инициативы в ее нынешнем виде — в Санкт-Петербурге (62%) и Казани (61%). Об излишней жесткости ограничений чаще говорят в Новосибирске (20%) и Екатеринбурге (19%), тогда как мнение о том, что регулирование средств индивидуальной мобильности должно быть еще более строгим, наиболее популярно в Казани (13%) и Москве (12%).

Напомним, что в начале мая 37% россиян выступали за полный запрет сервисов аренды электросамокатов, ругая самокатчиков за отсутствие культуры вождения и увеличение числа опасных ситуаций на улицах.

Время проведения опроса: 31 мая — 2 июня 2023 года.