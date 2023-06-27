Губернатор Андрей Чибис призвал северян оказать посильную помощь жителям Белгородской области, которые пострадали от действий ВСУС 1 июля максимальная ставка по займам «до зарплаты» будет снижена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 18:00

6 из 10 россиян доверяют рублю, а 4 из 10 выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доверие к доллару и евро значительно ниже: в том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 30%. Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (62%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (44 и 39% соответственно).

По сравнению с сентябрем прошлого года, уровень доверия к рублю снизился на 5 п.п., к доллару и евро — повысился на 7 и 6 п.п. соответственно. Основная причина — рост курса американской и европейской валют по отношению к рублю в последнее время. Впрочем, если сравнивать с мартом 2022-го, то приверженцев рубля стало больше (+13 п.п.), а число убежденных в стабильности доллара и евро практически не изменилось.

Называя лучшую валюту для хранения сбережений, рублю отдают предпочтение 43% россиян, доллару — 14%, евро — только 7%. За рублевые заначки чаще голосуют женщины, за долларовые — мужчины. На фоне небольшого ослабления рубля его популярность с сентября 2022-го незначительно снизилась (минус 4 п.п.), а доллара и евро — выросла (на 3 и 4 п.п. соответственно). Позиции доллара и евро по сравнению с мартом 2022-го не изменились, а рубля — выросли (+10 п.п.).

Время проведения опроса: 14—23 июня 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)6 из 10 россиян доверяют рублю, а 4 из 10 выбрали его лучшей валютой для хранения сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 84 копейки, доллар подрос почти на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Поправки в Жилищный кодекс устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика