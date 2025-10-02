ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
6 из 10 россиян настаивают на принудительной маркировке ИИ

Большинство россиян хочет общаться с сотрудниками компаний, а не с ИИ. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять своё время». Против этой инициативы высказался лишь 1 из 8 респондентов (12%). Ещё 28% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).

Мужчины чаще демонстрируют поддержку инициативы маркировки искусственного интеллекта: 65% против 52% среди женщин. При этом 38% россиянок затруднились ответить, в то время как среди мужчин таких только 22%.

Число сторонников инициативы растёт с увеличением уровня доходов опрошенных: 64% россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — за уведомления об использовании искусственного интеллекта в коммуникациях.

Обладатели высшего образования наиболее активно поддерживают маркировку ИИ (65% против 52% среди закончивших техникумы и колледжи), россияне со средним профессиональным образованием значительно чаще затрудняются с оценкой (36% против 25% среди россиян с дипломом вуза).

В отношении маркировки контента, сгенерированного нейросетями, мнения россиян распределились очень похожим образом. Большинство — за (56% опрошенных): «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников — 15%, 3 из 10 затруднились с ответом: «Любая маркировка увеличит стоимость продукта».

Время проведения опроса: 22—29 сентября 2025 года.

