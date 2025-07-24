6 из 10 россиян не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам

6 из 10 россиян сообщат руководству о коллеге, передающем конфиденциальные данные конкурентам, каждый девятый предпочтёт не вмешиваться, каждый третий обещает определиться в зависимости от ситуации и отношений с недобросовестным сослуживцем. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% россиян сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию: «Такая ситуация может нанести серьёзный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме»; «Не люблю предательство»; «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».

11% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: «Стучать нехорошо. Впрочем, всё зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы»; «Я работаю в такой сфере, что утечка данных — обычное явление, и борьба с этим бесполезна». Каждый третий (32%) затрудняется с однозначным ответом: «Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение».

Более принципиальными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет — 61% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений: 7 из 10 респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 41%.

За последние 12 лет работников, потенциально готовых сообщать о нарушениях коллег в вопросах конфиденциальности, стало больше: сейчас — 57%, в 2023-ем — 54%, в 2013-ом — 50%.

Время проведения опроса: 13—16 июля 2025 года.