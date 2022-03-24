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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.22 18:00

6 из 10 россиян поддерживают предложение запретить иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая

Идею запретить вести бизнес в России иностранным компаниям, ушедшим с рынка из-за специальной военной операции, если они не вернутся до 1 мая, поддерживает большинство россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутат Госдумы Евгений Федоров после массового ухода иностранных компаний с российского рынка предложил запретить работать в России тем из них, кто не вернётся до 1 мая 2022 года. По его мнению, запрет на ведение коммерческой деятельности должен длиться 10 лет. Поддерживают эту инициативу 6 из 10 россиян (61%).

Самые популярные аргументы — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции и нелояльное к нашей стране поведение иностранных компаний: «Предателей не прощаем!» Напротив, 23% опрошенных не согласны с предложением Госдумы, они напоминают, что в качественных зарубежных товарах и услугах нуждаются в первую очередь сами россияне: «Нет аналогов жизненно необходимых лекарств, нет качественной техники, нет деталей к ней!». Затруднились оценить ситуацию 16% респондентов.

Сторонников 10-летнего запрета на ведение бизнеса в России для ушедших с рынка иностранных компаний больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (65%). Опрошенные старше 45 лет поддерживают идею активнее более молодых соотечественников (63% против 56% среди россиян до 34 лет).

 

 

 

 

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