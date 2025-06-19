6 из 10 россиян проведут отпуск в этом году вместе со своей второй половиной

6 из 10 в этом году проведут отпуск вместе со своей второй половиной. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях, где оба имеют постоянную работу.

58% россиян в этом году смогли синхронизировать свой график с отпуском второй половины, каждый четвертый (25%) признался, что, несмотря на желание, так и не сумел организовать совместный отдых, 6% — не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе.

Среди россиян в возрасте от 35 до 45 лет больше всего тех, кому удалось организовать отпуск в одно время с любимыми (62%). Из тех, кому более 45 лет, это получилось только у 56%.

Россияне, состоящие в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 62 и 45% соответственно.

Время проведения опроса: 26 мая — 5 июня 2025 года.