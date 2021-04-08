6 из 10 россиян жалуются на переработки, больше всего — врачи и учителя

Врачи и учителя перерабатывают часто и помногу, программисты — часто, но немного, психологи и маркетологи — редко и мало. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне старше 18 лет, работающие на условиях полной занятости.

Лишь 3 из 10 россиян работают строго по графику без переработок. 58% сотрудников время от времени приходится оставаться сверхурочно, по их оценкам, в среднем переработки занимают более четверти от нормы рабочего времени в месяц (28%).

Мужчины перерабатывают чаще женщин, молодёжь — чаще россиян старше 45 лет, а сотрудники с зарплатой от 80 тысяч рублей — чаще граждан с более низким уровнем дохода.

О том, что им приходится время от времени перерабатывать, чаще всего говорили администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое им приходится перерабатывать, у администраторов (29%) и фармацевтов (30%) соответствует среднему по рынку труда (28%), а у разработчиков составляет 20% сверх нормы рабочего времени в месяц, что чуть ниже среднего. Перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, их переработки по времени — самые длительные (в среднем 40% от нормы рабочего времени у медиков, 37% — у педагогов). А вот среди маркетологов и психологов перерабатывает меньшинство (29 и 27% соответственно). И время переработок относительно среднего невысоко: 18% от нормы рабочего времени у менеджеров по маркетингу, 17% — у психологов.