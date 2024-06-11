6 из 10 трудовых коллективов дарят подарки коллегам в честь рождения ребёнка

6 из 10 россиян рассказали, что в их трудовых коллективах принято дарить подарки коллегам, когда у них рождается ребёнок. А вот программы дополнительной поддержки для сотрудниц в декрете есть только у 7% компаний. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

У 7% компаний есть специальные программы поддержки для женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам. Эти меры не предусмотрены Трудовым кодексом РФ и обычно включают в себя дополнительные выплаты или единовременную помощь при рождении ребенка. Некоторые работодатели оплачивают новорожденному полис добровольного медицинского страхования.

Коллеги гораздо чаще проявляют заботу о молодых родителях и новорожденных, чем работодатели. 60% россиян сообщили, что в их коллективах принято дарить подарки или деньги сослуживцам в честь рождения ребёнка. Причём чаще о такой традиции сообщали женщины (64% против 56% среди мужчин).

За последние три года выросло число коллективов, где принято дарить подарки коллегам на рождение ребёнка (+8 п.п.).

Время проведения опроса: 1 апреля — 5 мая 2024 года.