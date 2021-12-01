6 кинокомпаний получат поддержку по итогам конкурса кинорибейтов в Мурманской области

Кинокомиссия Мурманской области определила победителей конкурса кинорибейтов в 2021 году. В этот раз на поддержку из областного бюджета претендовало шесть национальных кинокартин, среди которых – исторические киноленты, триллеры и комедийные сериалы.

«Поддержка кинопроизводства уже доказала свою эффективность как действенная мера по развитию туризма и привлечению инвестиций в регион, – отметила председатель кинокомиссии, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. – С начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 млн рублей – это заключенные договоры на проживание, питание, проезд, съёмку локаций, работу местного персонала и так далее. Благодаря производителям фильмов нашу уникальную природу, интересные с исторической точки зрения места видят жители других регионов России и даже стран, поскольку снятые у нас киноленты входят в программы международных фестивалей. Конечно, мы продолжим поддерживать кинопроизводителей и в будущем году, причем мы планируем увеличить общий объём рибейтов до 15 млн рублей».

Картины, которые получат рибейты от регионального правительства в 2021 году, были сняты в Заполярье с февраля по октябрь этого года. Это художественные фильмы «Год рождения» от ООО «Друг Друга», «Три минуты молчания» кинокомпании «СТВ», «Шинед О’Коннор» продюсерского центра «ВГИК-Дебют», «Туман», снятый студией «Встреча», а также сериал «Баренцево море», созданный ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн», и второй сезон проекта «Полярный» от ООО «1-2-3 Продакшн».

Полученные средства помогут киностудиям покрыть часть расходов, понесённых на производство кинофильмов в регионе, суммарно это более 8,5 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кинорибейты впервые были введены в качестве меры стимулирования съёмочного процесса в Заполярье в 2020 году. Тогда в рамках конкурса на предоставление рибейтов, на которые было выделено 5 млн рублей, были поддержаны четыре российские кинокомпании. Их общий бюджет расходов в Мурманской области составил более 31,5 млн рублей, а регион благодаря кинематографу получил 26,5 млн рублей чистых инвестиций.