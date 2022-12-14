6 место: заполярные хоккеисты приняли участие в первенстве спортивной студенческой лиги по хоккею с мячом в Иркутске

В столице Приангарья прошёл Всероссийский студенческий чемпионат по хоккею с мячом. На арене ледового дворца «Байкал» встретились команды Нижегородской, Кемеровской областей, Забайкальского и Красноярского края, Республик Коми и Бурятия, а также хозяин турнира – команда «Иркутский политех».

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область представляли студенты Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского индустриального и Кольского транспортного колледжей в составе команды «Заполярье» во главе с президентом региональной Федерации по хоккею с мячом, тренером Андреем Марковиченко. По завершению соревнований команда заняла 6 место.

«За «Заполярье» играют молодые и перспективные хоккеисты, для ребят первенство стало отличной возможностью проявить себя на поле и стартом к успешной карьере», – говорит Андрей Марковиченко.

Почётными гостями открытия Всероссийского студенческого чемпионата по хоккею с мячом стали президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов и директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов.

Фото: https://gov-murman.ru