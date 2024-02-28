6 модульных гостиниц и 9 кемпингов появились в Мурманской области благодаря президентскому нацпроекту в 2023 году

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко в ходе заседания правительства рассказала о реализации национальных проектов в регионе. Так, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году появились 9 кемпингов и автокемпингов на территориях Мурманска, Кольского района, Терского района, Полярных Зорь, Мончегорска, Ловозера.

Также в рамках финансовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения уже построено 6 модульных гостиниц на 81 место в Териберке, Магнетитах, в районе полуострова Рыбачий устья реки Титовка, в Кандалакшском районе на берегу Белого моря, в Кольском районе на берегу реки Кола, в поселке Ревда Ловозерского района. В 2023 году также поддержан проект «Гостевые коттеджи туркомплекса «Хибины», в рамках которого к концу 2024 года будет построено 20 новых номеров.

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации в 2023 году в Мурманской области утверждён туристский маршрут в качестве национального туристского маршрута «Заполярный калейдоскоп» и «От Баренцева до Белого», что позволило привлечь федеральные средства на обустройство и развитие инфраструктуры. Комитетом по туризму Мурманской области проведен конкурс предпринимательских инициатив по обустройству и модернизации туристских ресурсов в рамках национального маршрута. В результате конкурсного отбора поддержаны 4 предпринимательские инициативы. За счёт средств субсидии субъектами предпринимательства установлено и модернизировано 8 объектов инфраструктуры на национальном маршруте.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» впервые в Арктике появилось два классифицированных пляжа. В зимний период эксплуатация пляжных территорий используется как площадка для наблюдения за северным сиянием.

Как отметила Оксана Демченко, меры национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и мероприятия регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» позволяют сделать отдых в регионе более доступным, привлекать дополнительные инвестиции, создавать инфраструктуру, в том числе строительство новых средств размещений, туристических объектов и гостиниц и, как следствие, увеличить туристический поток.

Фото: https://gov-murman.ru