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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.22 14:00

6 ноября в Кировске откроется горнолыжный сезон

6 ноября в 16 часов на Северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске состоится открытие сезона 2022-2023.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одним из ключевых туристических объектов Мурманской области. Сезон трассового катания здесь является самым продолжительным среди сопоставимых по высотам популярных российских и европейских горнолыжных курортов и длится 8 месяцев в году. Благодаря этому популярность курорта у любителей горных лыж с каждым годом растет. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей, а в период с ноября по июнь – более 285 тысяч. Во многом этому способствует и развитая инфраструктура курорта.

Трассы «Большого Вудъявра» общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр, Горнолыжный комплекс оснащен современными подъемниками разных типов – гондольно-кресельным, кресельным, бугельными, а также крытым ленточным. В прошлом году «Большой Вудъявр» пополнился ещё одним уникальным объектом – панорамным комплексом «Плато». 

Панорамный комплекс «Плато» – самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Подобных инженерных разработок и оригинальных архитектурных решений в нашей стране еще не применялось. В прошлом сезоне новый панорамный комплекс посетило свыше 54 тысяч гостей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в преддверии горнолыжного сезона 2022-2023 на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» был проведён значительный объём подготовительных работ. В частности, за лето здесь была смонтирована вторая очередь системы искусственного снегообразования. Помимо этого, были установлены дополнительные линии освещения на ряде горнолыжных маршрутов, а также выполнено благоустройство территории выката на Северном склоне. Оно затронуло парковку, зону апре-ски (площадка после лыж. – Ред) и центральную площадь курорта. Здесь же появились новые сервисные зоны: для хранения инвентаря и продажи аксессуаров и сувенирной продукции.

Инвестиционный проект по созданию современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитию туризма на территории Мурманской области реализуется компанией «ФосАгро» и Кировским филиалом АО «Апатит» при поддержке Правительства Мурманской области и федеральных структур.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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