6 сентября в городе-спутнике Кольской АЭС пройдёт «Забег атомных городов»

6 сентября в «Нашем парке» города Полярные Зори состоится масштабный легкоатлетический праздник – «Забег атомных городов», приуроченный к юбилею атомной промышленности России. Участники преодолеют символическую дистанцию в 2025 метра и присоединятся к флешмобу в поддержку здорового и активного образа жизни.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, гостей и участников спортивного праздника ожидает насыщенная программа, включающая разнообразные развлекательные и образовательные активности. Среди них – мастер-классы, научные опыты и фотоконкурс. Любителей старинной техники порадует выставка ретро-авто и мотоциклов «Папин гараж». Музыкальное сопровождение праздника обеспечат диджеи DJ O#MA и Talanov, также будут работать точки питания.

«Кольская АЭС приглашает всех желающих присоединиться к спортивному мероприятию и стать частью этого яркого события. Участвовать в забеге могут не только профессиональные спортсмены, но и любители, включая детей и ветеранов. Заряд хорошего настроения, энергии и бодрости вам гарантированы!», – подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Регистрация начнётся с 10.30 в фойе Физкультурно-спортивного комплекса г. Полярные Зори, старт забега – в 12.00 у входа на «Спортивный остров». (6+)

Соревнования проходят при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции и АНО «Атом-Спорт».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.