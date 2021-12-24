6 социальных проектов представят Мурманскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса

Вчера прошло торжественное награждение победителей и участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2021» среди предпринимателей, осуществляющих социальную деятельность в Мурманской области.

«Вопрос развития социальной сферы в нашей стране сегодня актуален как никогда. Социальное предпринимательство – это бизнес, направленный на решение различных социальных проблем: помощь людям с ограниченными возможностями, трудоустройство незащищенных групп граждан, образование, экология, здоровье и многое другое. Вы выполняете важную социальную миссию, которая приносит пользу обществу», – отметила в приветственном слове министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

Основные задачи конкурса – поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в этом году 6 победителей регионального этапа в различных номинациях будут представлять Мурманскую область на федеральном уровне Всероссийского конкурса. Его итоги подведут в марте 2022 года:

- лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания - Мастерская по ремонту бытовой техники/ ИП Рязанкин Эдуард Юрьевич;

- лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере - Школа Комплексного Развития AMA School/ ИП Мусихина Елена Сергеевна;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта - Антикафе Just Fun/ ИП Румянцев Никита Валентинович;

- лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей - Монтессори-студия «Я САМ»/ ИП Безвытная Анастасия Сергеевна;

- лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма - Теплое знакомство с холодным Севером/ ООО «Северное Сияние»;

- лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания детей - Семейный клуб - территория развития семьи/ Местная общественная организация «Семейный клуб «Счастливые родители».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432993/#&gid=1&pid=1