6 тонн на ось – впереди весенний паводок

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области А.А. Гришин подписал приказ № 55 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Мурманской области в период прохождения весеннего паводка 2020 года».

Как прописано в документе, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в связи со снижением несущей способности их конструктивных элементов в период прохождения весеннего паводка с 30 апреля текущего года по 29 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств путем установки временных дорожных знаков. Устанавливается, что к движению по автодорогам регионального или межмуниципального значения не допускаются транспортные средства с массой, приходящейся на любую ось более 6 тонн.

В приказе уточняется, что временное ограничение движения транспортных средств, при условии что транспортное средство не является тяжеловесным, не распространяется: на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь, дрова), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно­эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

На данный период будет организован весовой контроль за соблюдением пользователями автодорог установленных ограничений движения транспортных средств.