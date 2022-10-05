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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 12:30

60 единиц новой зимней техники получат муниципалитеты в текущем году

О подготовке муниципальных образований к уборке территорий в зимний период рассказал заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков. 

Для организации бесперебойной работы в зимний период актуализирован состав сил и необходимых уборочных средств: в распоряжении муниципалитетов находится 611 единиц техники, ещё 135 – в собственности у управляющих организаций. На предоставление ещё 594 единиц управляющими компаниями заключены договоры подряда.  

Кроме того, для муниципалитетов дополнительно закупается 60 единиц техники. Из них уже поставлены 23, на 37 заключаются контракты, поставка ожидается к 1 декабря. 

На эти цели выделено 440 млн рублей, 247 из них – средства федерального гранта, которые Мурманская область получила за эффективную работу региональной управленческой команды. 

Отдельно Алексей Лыженков напомнил главам муниципалитетов о необходимости, в соответствии с поручением губернатора, лично удостовериться в наличии всей заявленной техники, а также убедиться в готовности управляющих организаций. 

Также вице-губернатор отметил, что из общего количества имеющейся к настоящему моменту уборочной техники 558 единиц оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием и заведены в региональную систему мониторинга уборки территорий (СМУТ). Работа по дооснащению продолжается.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, поступающие с помощью такой системы данные помогают организовывать оперативный и продуктивный контроль работы снегоуборочной техники, получать достоверную информацию о работе подрядчиков, а также осуществлять планирование дальнейших работ по обеспечению надлежащего содержания территорий муниципальных образований. 

Что касается необходимых материалов, муниципалитетами заготовлено 57,3 тысячи куб. метров противогололёдных средств, оставшееся количество будет закупаться в течение сезона. 

«Состав сил и средств для организации надлежащего содержания и уборки территорий муниципальных образований региона в зимний период обеспечен», – подытожил Алексей Лыженков.

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