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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.21 11:30

60 грантов на обновление пространств могут получить школы региона

Утверждён порядок предоставления грантов из регионального бюджета на преобразование школьных пространств «Arctic schools». Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Предусмотрено 60 грантов до 5 млн рублей на обновление спортзалов, столовых, общественных пространств и учебных кабинетов. Их могут получить областные и муниципальные образовательные организации, не являющимся казенными учреждениями.

«Важно, что это будет конкурс проектных заявок от школ. Мы уже видели намётки проектов, которые коллеги предлагают реализовать, но я прошу всех руководителей муниципалитетов, департаментов образования, руководителей учебных заведений обратить внимание, что принципиально важно, что эти пространства должны быть подготовлены, спроектированы с участием школьников, чтобы они были привлекательны и интересны им», – подчеркнул Андрей Чибис.

Гранты выделяются по четырем основным направлениям. «Современное пространство школьной столовой – 20 грантов по 2,5 миллиона рублей. «Спортивное школьное пространство» - 10 грантов по пять миллионов рублей. «Общественное школьное пространство» (информационно-библиотечные центры, актовые залы, рекреации и иные общественные пространства) – 10 грантов по 2,5 миллиона рублей. «Внутреннее (учебное) школьное пространство» (учебное пространство) – 20 грантов по 1,25 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, средства гранта можно направлять на проведение капитальных и текущих общестроительных работ, оплату транспортных услуг, услуг по настройке и установке оборудования, приобретение основных средств, материальных запасов. При этом не менее двух процентов должно составлять муниципальное софинансирование либо средства социальных партнеров образовательных организаций.

«Кроме того, мы дополнительно утвердили гранты на реализацию дополнительных профпрограмм образовательным организациям за работу по повышению квалификации специалистов, работающих в сферах инклюзивного и специального образования – логопеды, социальные педагоги, учителя-дефектологи – предусмотрен грант в размере 4,2 млн рублей. И ещё предусматриваем грант на почти 1,4 миллиона рублей – для переподготовки кадров по программе «Менеджер образования», – отметил глава региона.

Подробности о порядке и условиях получения грантов можно узнать в постановлениях правительства Мурманской области от 24.03.2021 № 158-ПП и от 25.03.2021 № 159-ПП, размещенным по ссылке.

 

 

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