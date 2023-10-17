60 кадетов региона получат новые знания и поборются за Кубок начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области

Найти новых друзей, обрести полезные навыки и крепкие знания смогут воспитанники кадетских классов региона в рамках первой тематической смены слёта кадетов МЧС России.

16 октября в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» в посёлке Магнетиты Кольского района собрались более 60 кадетов из средних и старших классов.

«В течение ближайшей недели вам предстоит встретиться с пожарными, спасателями, медиками, психологами и высшим руководством Главного управления. Желаю всем участникам новых знаний, ярких эмоций, верных друзей, - напутствовал кадетов первый заместитель начальника #МЧСМурманск Дмитрий Плотников. - Благодарю Региональный центр допризывной подготовки молодёжи, Министерство образования и науки и гражданско-патриотический центр «НаСевереЖить» за возможность провести тематическую смену и соревнования».

Как пишет vk.com/mchs_murmansk, целую неделю ребята из Мурманска, Апатит, Полярных зорей, Кандалакши, ЗАТО Александровска будут общаться с действующими сотрудниками заполярного Главка и получать азы профессий МЧС России.

Для участников подготовлена обширная программа мероприятий, включая путешествие в историю пожарной охраны родного Кольского края.

Тематическая смена завершится 20 октября соревнованиями на Кубок начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области, которые в Мурманской области проводятся уже второй год.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457281452%2Fwall-98884639_27969