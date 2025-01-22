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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 17:30

60 комплектов медалей разыграли на турнире по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой»

В Мурманске состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой». В соревнованиях приняли участие порядка 150 спортсменов со всего Заполярья, которые выходили на ринг в дисциплинах «лайт-контакт» и «фулл-контакт».

В дисциплине «фулл-контакт» чемпионами Мурманской области стали Рамазан Ульянов, Виталий Горнаев, Алексей Тарасов, Рустам Муродов, Сергей Бондарёнок и Анастасия Малова. Золотые медали в дисциплине «лайт-контакт» на областном чемпионате завоевали Алексей Тарасов, Илья Воробьев, Рустам Муродов, Станислав Божоев и Иван Кононенко.

В первенстве Мурманской области в дисциплине «фулл-контакт» лучшими в своих весовых и возрастных категориях стали Анастасия Пономарёва-Рунова, Ибрагим Талханов, Иминжон Мадумаров, Дмитрий Малашин, Егор Горбунов, Иван Скворцов, Ибрагим Шалбузов, Саид Алимурадов, Рован Кишиев, Матвей Кононенко, Ренат Майсумов, Юсуф Баходиров, Матвей Никитин, Снежана Кочанова, Алена Рыбина, Аргымай Бабинасов, Мехрубон Ёкубов, Кирилл Хурда, Артем Мартынов, Максим Митяев и Савелий Рушковский.

Первое место в дисциплине «лайт-контакт» на региональном первенстве заняли Семён Приклонский, Демид Аханов, Кирилл Никоноров, Руслан Махмудов, Велислав Махов, Магомед Магомедов, Анастасия Малашина, Милана Гратте, Евгения Мальцева, Таисия Ильиных, Макар Светловский, Денис Новик, Егор Горбунов, Арсений Князев, Матвей Аханов, Зераддин Гейдаров, Матвей Никитин, Стефания Иванова, Анастасия Пономарёва-Рунова, Айсун Мамедова, Варвара Несвитайло, Таисия Богдан, Аргымай Бабинасов, Мехрубон Ёкубов, Матвей Кононенко, Диана Ниязова, Нурай Сулейманзаде, Дарья Марченко и Ангела Еремеева.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в феврале чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой» продолжатся в дисциплинах «лоу-кик» и «К1». Соревнования пройдут 8 и 9 февраля на Центральном стадионе профсоюзов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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