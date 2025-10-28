60 школьников Заозерска проведут каникулы на «Планете улыбок»

В школе №289 ЗАТО город Заозерск открылся школьный лагерь дневного пребывания «Планета улыбок», гостеприимно распахнувший свои двери для 60 школьников.

Как сообщает администрация муниципалитета, на протяжении каникул ребят ждут интересные занятия, творческие конкурсы и отдых среди новых друзей. Здесь каждый ребёнок найдёт занятие по душе и сможет проявить себя в играх, творчестве и спортивных мероприятиях.

«Планета улыбок» станет прекрасным местом для комфортного и интересного времяпровождения в период школьных каникул.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457277524%2Fwall-171749274_44881