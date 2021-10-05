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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 08:45

60 тысяч тонн песка и реагентов закуплено для борьбы с гололедицей в муниципалитетах Заполярья

Вчера на оперативном совещании с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудили готовность муниципальных образований к уборке территорий в зимний период. Подробно о проводимой работе доложил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Так, по данным администраций, 10 муниципалитетов имеют договора с подрядными организациями на уборку территорий до 2023 года, 7 – проводят ее собственными силами, в 16 местные власти планируют продлить или заключить новые контракты.

Для борьбы с гололедицей муниципальные образования закупили более 60 тысяч тонн песка, реагентов и пескосоляной смеси, что составляет 95% от необходимого объема. В ходе сезона запас будет пополняться.

Готовность управляющих организаций к обеспечению уборки снега с придомовой территории проверена администрациями муниципалитетов. Также администрациями проконтролировано наличие договоров на аренду коммунальной техники, участков для временного накопления снега.

Вопрос о дополнительном месте складирования снега на ул. Домостроительной, по данным администрации г. Мурманска, в работе.

Муниципальные власти г. Апатиты сообщают, что для сбора снега будет сформирован дублирующий участок общей площадью 1,2 гектара до конца ноября 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, региональная Система мониторинга уборки территорий протестирована, и работает в штатном режиме. Согласно справочникам бортового навигационно-связного оборудования, вся техника отображается в СМУТ и составляет 731 единицу.

Как подчеркнул глава ведомства, контроль качества сезонной уборки совместно с администрациями муниципальных образований осуществляется на постоянной основе.

За прошедшую неделю, по данным СМУТ, для уборки территорий привлечено 429 единиц техники и 2670 работников служб ЖКХ и управляющих компаний. С общегородских и придомовых территорий вывезено 2420 кубометра мусора и листьев.

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