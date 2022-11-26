60 участников со всей России приехали в Мурманск на очный этап федерального кадрового проекта «Арктический вызов»

В Мурманске проходит очный этап федерального кадрового проекта «Арктический вызов». Он направлен на поиск квалифицированных кадров для управленческих команд Арктической зоны России, крупных инвестиционных проектов. Проект реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики под эгидой Миндальвостокразвития РФ при поддержке правительства Мурманской области и других регионов АЗ РФ.

Приветствуя участников, заместитель губернатора Ольга Кузнецова отметила, что Мурманская область – стратегически важный регион российской Арктики, задачи и проекты, здесь реализуются, нуждаются в том числе в притоке новых кадров, специалистов, которые готовы развивать Север.

«Для нашей страны развитие Арктики имеет особую роль. Наши логистические возможности, промышленный потенциал, ресурсная база – точки притяжения внимания всего мира. Проект «Арктический вызов» призван найти людей, которые могут его принять, попробовать свои силы на проектах, которые реализуются в достаточно суровых условиях. Я говорю не только о Мурманской области. Проект стартовал летом этого года на Петербургском международном экономическом форуме, губернатор Андрей Чибис был в числе тех, кто его запускал. Мы активно поддерживаем конкурс, уже и сами провели ряд онлайн-собеседований. Интерес к региону, нашим предприятиям, очевидно, есть. Принимать очный этап для нас большая честь и ответственность. 60 кандидатов из разных регионов России прибыли Мурманскую область и будут два дня у нас работать по насыщенной программе. Надеюсь, познакомившись с потенциалом Кольского Севера, кто-то из участников решит связать свою трудовую судьбу с нашим регионом», – подчеркнула вице-губернатор.

Ольга Кузнецова также отметила, что регион предложил на очный этап 50 вакансий разного уровня, 27 из них – в организациях, подведомственных правительству региона, другие – отраслевые вакансии: в промышленных компаниях, цифровизации, медицине, образовании, везде, где у нас есть потребность в кадрах и развитии. Мы активно подключали всех.

Директор департамента развития трудовых ресурсов АО «КРДВ» Гасан Гасанбалаев отметил, что в рамках проекта ищут прежде всего людей, которые по своей профессиональном мотивации, качествам могли бы профессионально усилить регионы Арктической зоны России.

«В российской Арктике реализуются большие инфраструктурные, логистические проекты, промышленные, научные, для них нужны управленческие и профессиональные кадры. Мы на просторах страны ищем тех, кто хочет реализоваться в них, это и жители Арктических регионов, и жители других областей страны. Главное – желание и профессиональные возможности. Кандидаты получат оценку своих возможностей от экспертов, напрямую будут взаимодействовать с работодателями. Регионы АЗРФ очень открыты и заинтересованы в участии, все понимают, что экономику в движение приводят люди. И это от их профессиональной компетенции и мотивации зависит, как пойдет развитие проектов», – подчеркнул Гасан Гасанбалаев.

Он также рассказал, что в рамках конкурса «Арктический вызов» запущен профориентационный проект «Время юных»: встречи со школьниками и молодёжью, которым рассказывают о возможностях самореализации, перспективах трудоустройства в Арктике, востребованных специальностях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманске в рамках очного этапа также прошла такая встреча. «Цель – чтобы ребята видели собственную профессиональную траекторию там, где живут. Здесь можно отучиться, получить понятную предметную профессию и напрямую взаимодействовать с будущими работодателями. С детства важно закладывать эту мотивацию и понимание процессов, чтобы люди действительно знали, что в своем регионе они будут востребованы на перспективных и важных проектах», – пояснил Гасан Гасанбалаев.

Заместитель руководителя и методолог проекта «Арктический вызов» Анна Старикова рассказала, что предстоит конкурсантам.

«Отбор проходит в три этапа: на первом участники регистрируются на онлайн-платформе арктический-вызов.рф, рассказывают о своем опыте, квалификации, деятельности, проходят ряд заданий. По итогам онлайн-этапа формируется рейтинг. Те, кто соответствует требованиям работодателей – запросы собраны заранее – приглашены на очный этап. Очный этап реализуем в две фазы: первая – групповое решение задач, поставленных регионом, далее – индивидуальные встречи с профессиональными экспертами, специалистами по человеческому капиталу, решение ряда задач в индивидуальном формате. Программу завершит ярмарка вакансий, где мы дадим возможность непосредственно пообщаться работодателям и кандидатам», – пояснила Анна Старикова.

Фото: https://gov-murman.ru