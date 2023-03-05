60 юных артистов приняли участие в театральном конкурсе
4 марта в концертном зале Детской школы искусств №4 города Мурманска состоялся V Открытый городской фестиваль-конкурс детского театрального творчества «Театральный дебют». Мероприятие прошло в рамках творческого проекта «Радуга талантов» по сотрудничеству с дошкольными образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования и культуры.
Как сообщает администрация города Мурманска, перед зрителями выступили около 60 солистов и участников коллективов из Мурманска, Североморска, Полярного, Сафоново-1.
Пока совещалось жюри, конкурсанты приняли участие в театрализованной игровой программе, которую организовали для них юные актеры школьного театрального коллектива «Премьера».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24483&page=1