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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.23 13:00

60% жителей СЗФО были довольны своей первой работой

Уже совсем скоро недавние студенты ссузов и вузов начнут активно искать работу – новый деловой сезон начинается уже в августе. В связи с этим служба исследований hh.ru и аналитики СК «Росгосстрах» провели опрос среди трудящихся Северной столицы и выяснили, какой была их первая работа, насколько они были ей довольны, и кто помог им в первый раз трудоустроиться.

Жители из регионов СЗФО рассказали, кем начинали работать. Самыми популярными вариантами стали рабочий на производстве (28%), промоутер (21%), консультант в магазине (13%), ассистент (5%) и официант (12%), оператор колл-центра (5%), грузчик (8%). Ещё 17% начали сразу работать по специальности. Высокой долей таких респондентов отличаются профобласти «Медицина, фармацевтика» и «Наука, образование». Меньше всего работают по специальности в регионе молодые специалисты, имеющие за плечами образование в сфере закупок, искусства и культуры.

При этом больше половины опрошенных (60%) отметили, что в целом были довольны своей первой работой, ещё 13% (то есть каждый десятый) был не доволен работой, потому что там мало платили. Каждый пятый (17%) не был доволен первым трудоустройством, но по мнению данных респондентов у них не было выбора. А 9% заявили, что их первая работа была достаточно тяжёлой и не пронесла радости. Остальные затруднились ответить. 

Главными требованиями к своей первой работе у местных молодых соискателей были хорошая зарплата (49%), возможность совмещать работу с учёбой (40%), близость к дому (27%) и возможность развития (19%). Дополнительные бонусы в виде социального пакета (5%) и ДМС (5%) на первой работе были не так важны.

Более трети опрошенных отработали на первом месте работы от одного до трёх месяцев, ещё 34% — от полугода до года, а 15% — больше года. При этом найти место для первой трудовой деятельности опрошенные смогли с помощью друзей (27%), родителей (18%) или специализированных сайтов по поиску работы (27%). Ещё 15% увидели объявление на улице или в социальных сетях.

При поиске первого места работы 88% местных молодых соискателей испытывали некоторые сложности. Так, каждого четвёртого (25%) не хотели принимать без опыта работы, 19% предлагали слишком маленькую зарплату, 27% не хотели брать из-за возраста, а 19% не подходил график.

Интересно, что больше половины (59%) опрошенных жителей региона были официально оформлены на первой работе. По сравнению с данными аналогичных опросов прошлых лет доля таких «белых» трудоустройств в городе постепенно растёт.

Респонденты также рассказали, как распорядились первой зарплатой (можно было выбрать несколько ответов):

•        потратили на одежду — 30%;

•        потратили на развлечения — 19%;

•        отдали родителям — 15%;

•        отложили на более серьезную покупку — 17%;

•        потратили на гаджеты — 12%;

•        на образование – 8%;

•        на вторую половинку – 5%;

•        потратили на путешествия — 4%.

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