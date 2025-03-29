600 км до Северного полюса: СП-42 пересекла 180-й меридиан и вышла в Западное полушарие

Экспедиция продолжает вести непрерывный мониторинг параметров окружающей среды, важных для изучения процессов изменения климата, обеспечения гидрометеорологической информацией и разработки маршрутов по Северному морскому пути.

Дрейфующая научно-исследовательская станция «Северный полюс-42» преодолела 180-й градус восточной долготы, сместившись от точки старта более чем на 700 километров.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, на текущий момент научный лагерь работает в районе 85-го градуса северной широты – примерно в 600 километрах от точки географического Северного полюса.

Экспедиция продолжает вести непрерывный мониторинг параметров окружающей среды, важных для изучения процессов изменения климата, обеспечения гидрометеорологической информацией и разработки маршрутов по Северному морскому пути.

Карта и фото (Анастасия БЕЛЬГЕСОВА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247369%2Fwall-165713521_6219