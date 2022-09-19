600 участников преодолели 2022 метра в «Забеге атомных городов»

В минувшие выходные состоялся «Забег атомных городов-2022», приуроченный ко Дню работника атомной промышленности. Участие приняли 600 человек – любители и спортсмены из Полярных Зорь, Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кировска и Кандалакши.

Всего в программе соревнований состоялось несколько стартов: для всех желающих и профессионалов. В массовом забеге приняли участие 350 детей и 225 взрослых – на старте встретились ветераны города, руководители Кольской АЭС и других городских организаций, многие преодолели символическую дистанцию 2022 метра все семьей.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «В прошлом году приняли участие 253 спортсмена, но уже в этом нам удалось собрать 600 активистов – любителей спорта. Все прошло очень оживлённо, а главное – все участники остались довольны».

Бегуны получили на память футболки с логотипом забега, медали, сладкие призы.

Ксения Базилинская, участница «Забега атомных городов-2022» из города Кировск комментирует: «На самом деле трасса несложная, я получила большое удовольствие и думаю, что обязательно приму участие в атомном забеге в следующий раз».

В категорию «профессиональные спортсмены» заявилось 25 человек – женщины бежали 2022 метра, а мужчины – 4044 метра. Спортсмен из г. Апатиты Андрей Янович победил четыре километра за восемь минут и занял первое место: «Я неоднократно участвовал в ваших забегах, тропа замечательная, подъём очень рабочий, нужно быть готовым к нему, но лично мне не хватило ещё одного круга».

Второе место занял спортсмен Иван Воробьев, а третье – Михаил Наливайко. В старшей возрастной категории лучшим стал Расуль Кильмухаметов.

Среди женщин самой быстрой оказалась полярнозоринская спортсменка Юлия Константинова, она взяла расстояние за пять минут. В своих возрастных категориях также стали первыми Ольга Абаровская, Марина Лаврентьева и Лариса Карпова.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, «Забег атомных городов-2022» проходил в «Нашем парке» г. Полярные Зори в четвёртый раз при поддержке Кольской АЭС и Ппрвичной профсоюзной организации работников станции.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.