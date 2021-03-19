61-й Праздник Севера учащихся: на лед выйдут любители рыбалки и юношеские команды по хоккею с мячом

20 марта на Семёновском озере в Мурманске пройдут соревнования по спортивному рыболовству детского Праздника Севера, где спортсмены 2002-2013 г.р будут соревноваться в личном и командном первенстве по системе «поймал – отметил – отпустил». Также будут определены победители в номинациях «Самый юный участник», «самая юная участница», «самая большая выловленная рыба», «первая выловленная рыба», победители которых дополнительно будут награждены грамотами регионального министерства спорта и молодёжной политики.

Церемония открытия состоится в 12.15, начало соревнований в 12.30. Церемония награждения пройдет в 14.30.

22 и 23 марта на мурманском стадионе «Строитель» пройдут соревнования по хоккею с мячом 61-го Праздника Севера учащихся, в которых примут участие команды юношей 2006-2007 г.р. т 2008-2009 г.р., а также команды девушек 2005-2007 г.р.

За право быть лучшими будут бороться команды Мурманска и Мончегорска. В первый день соревнований, 22 марта, на лед выйдут девушки, начало соревнований в 14.00.

23 марта в 14.00 стартуют соревнования среди команд юношей 2006-2007 г.р., в 15.30 – игры среди команд юношей 2008-2009 г.р. Награждение пройдет по итогам каждой игры.