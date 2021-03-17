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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 15:30

61-й Праздник Севера учащихся: заполярные спортсмены выиграли общекомандный зачёт по лыжным гонкам

В мурманской Долине Уюта завершились соревнования по лыжным гонкам 61-го Праздника Севера учащихся. По результатам общекомандного первенства заполярные спортсмены стали лучшими, заняв всю призовую тройку. На первом месте команда города Мурманска, на втором – Кольского района, «бронза» у Кировска.

В первый соревновательный день наши спортсмены завоевали медали практически на всех дистанциях и во всех возрастных группах. Лучшие результаты показали лыжницы в возрасте 15-16 лет на дистанции 5 км. Северянки заняли весь пьедестал почёта: Екатерина Муртищева из областного центра пришла на финиш первой, второе место у Юлии Буланкиной из Кировска, «бронзу» взяла мурманчанка Анна Винокурова.

Во второй день соревнований по лыжным гонкам классическим стилем золотые медали выиграли Артем Андреев (дистанция 5 км), Екатерина Муртищева (дистанция 5 км) и Алена Кирюшина (дистанция 7,5 км). Также в гонке Праздника Севера на 3 км второе место у Дарьи Русаловской, третье место заняла София Корнеева (дистанция 7,5 км).

Накануне на старт вышли более 300 спортсменов, чтобы определить сильнейших на дистанциях 7,5, 15 и 20 км среди юношей и 5, 10 и 15 км среди девушек. Представители Мурманской области вновь проявили волю к победе и выиграли почти все медали. Не покорилась нашим ребятам только дистанция на 15 км. Призовые места распределились среди участниц из Санкт-Петербурга, Новгородской области и Москвы, также в лидерах лыжники из Республики Карелия и Новгородской области.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, уже сегодня в Апатитах начнутся двухдневные соревнования по спортивному ориентированию. Заявки на участие подали более полусотни человек – представители команд из Кандалакшского, Ловозерского и Кольского районов, Мончегорска, Апатитов и ЗАТО г.Заозерск. В программе – лыжные гонки классическим стилем и спринт. Соревнования пройдут на стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет». Церемония открытия стартовала в 12 часов. Награждение победителей и призёров пройдёт 18 марта в 14.00.

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